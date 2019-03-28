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Истребители США вышли на "слоновью прогулку"

Фото: pixabay.com
Десятки F-22 поднялись в небо над Аляской

На авиабазе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске устроили учения с участием 24 самолетов F-22. Сначала боевые машины строем были выведены на взлетно-посадочную полосу и исполнили некое подобие "танца", синхронно совершая маневры, а затем с коротким интервалом один за другим взлетели.

Как пишет издание The Drive, учения такого типа известны как "слоновья прогулка". Их уникальность и важность в том, что самолеты 3-го крыла ВВС США должны будут первыми устремится в зону тихоокеанского региона в случае начала там военного конфликта. Таким образом, они служат "наконечником американской воздушной обороны".

Отмечается, что учения проводятся на фоне перестраивания стратегии американских ВВС в связи с возросшей конкуренцией за статус "великой державы" в воздухе, которая идет между США, Россией и Китаем. При этом акцент делается именно на России, поскольку она переживает "эпоху возрождения" дальней авиации.

"Российские стратегические бомбардировщики, танкеры, самолеты раннего предупреждения, шпионские самолеты и даже сопровождающие истребители стали обычными посетителями воздушного пространства у холодных берегов Аляски", – с тревогой пишет автор.

Поэтому подобные проверки проводятся все чаще, в том числе и для того, чтобы показать боеготовность потенциальным противникам, то есть Москве и Пекину. Учения 3-его крыла на Аляски "проделали впечатляющую работу" и "продемонстрировали мощь" ВВС США, пишет издание. Наряду с истребителями в маневрах также приняли участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и крупный транспортник C-17 Globemaster III.

Стоит отметить, что "слоновья прогулка" F-22 стала своеобразным ответом на недавние аналогичные тренировочные полеты российских истребителей в Карелии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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