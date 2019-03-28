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Экспортный Су-57 рассекретят в Дубае

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Новейший истребитель впервые покажут на авиашоу

Самолет могут представить публике уже в ноябре.

О планах "Ростеха" сообщают британские СМИ. На оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов сообщил, что решение по разрешению на экспорт Су-57 правительство примет в ближайшие недели. Все нужные документы "Ростех" и ОАК уже передали. Об этом пишет издание Janes.

Кладов назвал Ближний Восток "привлекательным рынком" для российского истребителя. Среди возможных покупателей также Китай и Индия.

Ранее американцы сравнили "ночной кошмар" Су-35 и новейший Су-57. Эксперты поразились, отметив, что первый ничем не уступает последней разработке.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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