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Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду

Фото: flickr.com/Eddie Maloney
В-52 берут на прицел "Искандеры"

Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России. Согласно данным Plane Radar, самолет вылетел с авиабазы в Великобритании и был замечен у российской границы 1 апреля.

Похожий полет В-52H над территорией Эстонии и Балтийского моря неделю назад широко обсуждали в СМИ. В Минобороны РФ тогда заявили, что два Су-27, вылетевшие на сопровождение, изменили маршрут американских гигантов, однако некоторые военные эксперты сошлись на том, что B-52H не нарушали воздушное пространство России и свои задачи над нейтральными водами и странами Прибалтики выполнили.

Похожие полеты проводились во время "холодной войны", хотя, разумеется, летать над Эстонией в те времена В-52 позволить себе не могли, зато могут теперь.

В США тогда заявили, что этим полетом они хотели продемонстрировать приверженности Соединенных Штатов к сотрудничеству с союзником по НАТО – Эстонией.

Фото: www.globallookpress.comВ Калининграде находятся важнейшие объекты ВС РФ, которые несомненно станут целями для B-52 в случае начала войны. Это ОТРК "Искандер", С-400. Кроме того, под Калининградом еще с советских времен хранится ядерное оружие – это был ответ СССР на размещение США атомных бомб в Германии, Турции и других странах.

А прошлом году, по информации британской газеты Guardian, Россия укрепила и модернизировала несколько военных бункеров для хранения ядерного оружия в Калининградской области.

Александр ИЛЬИН
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