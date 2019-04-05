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"Тор-М2" испытали в реальном бою

Фото: mil.ru
Комплекс не подвел в Сирии

Российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" впервые испытали в реальном бою. Об этом заявил гендиректор завода "Купол" (входит в "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, комплекс подтвердил свои характеристики не только во время испытания, но и при выполнении "специальных задач в реальных боевых условиях". Где именно, топ-менеджер уточнять не стал.

"Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", цитирует Зиятдинова РИА "Новости".

О том, что "Тор-М2" применяли в бою в Сирии, сообщал еще ачальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в конце прошлого года. Военный назвал комплекс очень эффективным средством борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Предположительно, система защищала технику ВС РФ и САР от налетом БПЛА боевиков, а возможно и израильских ракет. К слову, израильтяне, которые всегда с радостью рапортуют об уничтожении техники российского производства, например, "Панцирь С-1", о "Торе" ничего не писали.

Хорошие отзывы российский комплекс получил и в западной прессе. В частности, The National Interest в пух и прах раскритикивал "Панцирь С-1", а вот "Тор-М2" назвал очень полезным и эффективным комплексом. Относительно недавно "Тор-М2" получил новую ракету 9М338.

Александр ИЛЬИН
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