Ценой своих жизней летчики спасли десятки людей

Памятником героям стала легендарная песня

Профессия боевого летчика была и остается одной из самых опасных из существующих. В сводки новостей то и дело попадают сообщения об упавшем истребителе или разбившемся при посадке бомбардировщике. Отказ двигателей, неправильные показания приборов или сбой системы – причин может быть множество. Полет на реактивном самолете настолько сложен, что важна каждая деталь.

Во время ЧП кресло катапультирования спасает, а иногда нет. Бывали и случаи, когда пилоты сознательно шли на гибель, уводя самолет от жилых кварталов, так как понимали, что могут погибнуть десятки, а может и сотни людей, ведь заправленная топливом машина взрывается, как ракета.

6 апреля 1966 года фронтовой бомбардировщик Як-28П (по другим данным, секретная модификация – самолет-разведчик Як-28Р) вылетел с военного аэродрома "Финов" недалеко от немецкого Эберсвальде. Машиной управляли капитан Борис Капустин и штурман Юрий Янов, уже опытные летчики. Неожиданно на высоте 4 тыс. метров из-за помпажа отказали сразу два двигателя. Это была настоящая катастрофа, так как бомбардировщик со стреловидным крылом планировать практически не может.

Самолет начал падать на жилые кварталы Западного Берлина. Летчики понимали, что могут погибнуть люди. Не могли они и не понимать, что это Западный Берлин, и советский самолет, падающий на ФРГ неизбежно вызвал бы громкий скандал, а возможно и ответные действия НАТО. Тогда был разгар "холодной войны" и только-только улеглось эхо Карибского кризиса.

Тогда Капустин принял решение не катапультироваться и увести машину подальше. Капитан приказал штурману покинуть самолет, однако тот понимал, что разрушение фонаря только ухудшит ситуацию и может лишить Капустина последнего шанса.

Летчики увидели лес, над котором планировали катапультироваться, однако он оказался кладбищем, заполненным людьми: это было в среду Страстной недели и немцы готовились к Пасхе. Вариант мгновенно был отброшен.

Тогда Капустин решил попробовать приводниться на реке Хафель, которая впадает в озеро Штессензе. Летчик выровнил самолет над рекой, открыл фонарь, но затем показался мост с машинами. Пилот потянул ручку на себя, Як-28 перелетел через мост и рухнул в Штессензе. Самолет с открытым фонарем ушел в ил, раздавив пилотов.

Самолет доставали американские и британские военные, советских специалистов туда не пустили. На самолете была секретная РЛС "Орел-Д" – ее изучали два дня на авиабазе Фарнборо, а выпотрошенный Як-28 вернули СССР.



Бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт признал, что советские пилоты ценой собственных жизней предотвратили катастрофу. 8 апреля тела летчиков передали советской делегации. Чтобы подчеркнуть свою уважительно отношение к подвигу пилотов из Великобритании прибыл королевский оркестр.

На похороны Капустина и Янова каждый немецкий город прислал свою делегацию, но лучшим памятником героям стала песня на стихи Роберта Рождественского "Огромное небо", которую потрясающе исполнила Эдита Пьеха. "Огромное небо, огромное небо, одно на двоих", – пела тогда вся страна.

9 сентября 1981 года майор Владимир Анашкин и штурман капитан Александр Волков повторили подвиг Капустина и Янова, отведя падающую машину от населенного пункта. Это тоже был Як-28.