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Ракетные крейсеры РФ оказались в Баренцевом море

Фото: www.globallookpress.com
В акватории проходят учения

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" прошли в Баренцево море в рамках плановых тренировок. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Как передает агентство ТАСС, учения будут идти несколько дней. В задачи военных с крейсеров входит отработка совместного маневрирования, оказание медицинской помощи, корабли также будут учиться стрелять по воздушным и морским целям.

Более того, за время тренировок корабельные вертолеты Ка-27 будут искать и уничтожать подводные лодки. 

"Петр Великий" входит в число атомных крейсеров, с которыми ни один корабль в мире не может конкурировать в смертоносности. Недавно американцы признали, что подобные крейсеры непобедимы. 

Полина ИВАНОВА
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