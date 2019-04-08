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Польша развяжет новую мировую войну

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Страна делает все возможное, чтобы столкнуть лбами Россию и Запад

Варшава продолжает пугать весь мир страшилками о желании Москвы поработить Европу. Местные эксперты в очередной раз вывалили на нашу страну ворох необоснованных обвинений и потребовали у Запада защиты, забыв о том, что подобные заявления приводят к дополнительному обострению и без того непростой обстановки на континенте.

Об угрозе "российской агрессии" в интервью изданию Do Rzeczy рассказал директор Польского института международных отношений Славомир Дембский. По его словам, "в последние как минимум десять лет Россия в одностороннем порядке использует войну в качестве инструмента внешней политики, стремясь добиться от соседей и других партнеров по международной арене пересмотра существующего политического договора".

По словам политолога, конфликты в Грузии и на Украине были лишь частными проявлениями общей тенденции. Высока вероятность того, что ситуация повторится, сказал он.

"Россия как минимум с 1993 г. старается изменить статус-кво таким образом, чтобы между ней и государствами Центральной Европы появилось нечто вроде буферной зоны. Так что нам следует быть готовыми к тому, что Москва может в будущем применить силу против восточного фланга НАТО, хотя бы по этой причине. Такая перспектива окажется вполне реальной, если в то же самое время американские войска будут задействованы в другом регионе мира",

– заявил Дембский.

Фото: mil.ru

По мнению эксперта, военный потенциал НАТО гораздо выше, чем у России: "Добиться преимущества она (Россия) сможет, только если Польша и страны Балтии не будут находиться в центре внимания". Тем самым он намекнул США, чтобы они не отвлекались на Китай, а уделяли основное внимание сдерживанию "российской угрозы" в Центральной и Восточной Европе.

Дембский также указал, что у нашей армии имеются свои сильные стороны, но в затяжном противостоянии НАТО она якобы обречена на поражение.

"Будучи авторитарным государством, Россия способна быстро провести в вооруженных силах мобилизацию и нанести неожиданный удар, не считаясь с политическими последствиями. Однако если произойдет столкновение со всеми силами НАТО, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем меньше возможностей будет у россиян", – заметил эксперт.

В последние годы альянс постоянно наращивает свое военное присутствие у российских границ. При этом в НАТО заявляют, что не собираются нападать на РФ, а лишь хотят обезопаситься от возможной агрессии со стороны Москвы. На саммите НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля члены альянса приняли решение усилить присутствие в черноморском регионе, чтобы обеспечить свободу судоходства, которой якобы мешают российские пограничники.

Андрей ФИЛАТОВ
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