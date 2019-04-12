Стране требуются высокопрофессиональные военные

Отечественные войска рано или поздно прекратят укомплектовываться по призыву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование",

– сказал Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", передает РИА ФАН.

По его словам, в современном мире безопасность государства должны обеспечивать хорошо подготовленные кадры, поскольку растет сложность как военной техники, так и боевых задач. Сегодня эту тенденцию можно проследить во всем мире. По его словам, Россия будет "двигаться по ней".

В то же время глава страны отметил, что в армии остаются места для людей без высокой квалификации.