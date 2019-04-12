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Отечественные войска рано или поздно прекратят укомплектовываться
по призыву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование",
– сказал Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", передает РИА ФАН.
По его словам, в современном мире безопасность государства должны обеспечивать хорошо подготовленные кадры, поскольку растет сложность как военной техники, так и боевых задач. Сегодня эту тенденцию можно проследить во всем мире. По его словам, Россия будет "двигаться по ней".
В то же время глава страны отметил, что в армии остаются места для людей без высокой квалификации.
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