Конец сотрудничества НАТО с Россией станет катастрофой для человечества

В Москве назвали сложившуюся ситуацию тупиком

Сотрудничество России с НАТО по гражданской и военной линии полностью прекращено, и в Кремле не видят признаков того, что в альянсе знают, как выйти из этого тупика. Об этом заявил заместитель главы МИР РФ Александр Грушко.

"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует" – цитирует дипломата РИА "Новости". При этом Грушко надеется, что военного конфликта с НАТО не будет. Иначе это стало бы катастрофой для всего человечества

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти призвал страны Запада наладить диалог с Россией, так как в противном случае есть угроза вооруженного конфликта.