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Обнаружит и отпустит: С-400 потеряет стелс

Фото: pixabay.com
В США объяснили, почему российский ЗРК не собьет F-35

В последнее время все больше и больше изданий и даже военных аналитиков уверяют, что стелс-технологии скоро обесценятся и уже очень скоро B-2 с F-22 превратятся чуть ли не в летающую рухлядь. Военный блог Warrior Maven пообщался с одним из разработчиков авиационного оружия и выяснил, что списывать "невидимки" пока рано. Оказалось, что засечь такой самолет действительно реально, но для этого нужно выполнить такую длинную цепочку действий, что в реальности это может стать непосильной задачей.

По мнению декана Института аэрокосмических исследований генерал-лейтенанта в отставке Дэвида Дептулы, бистатический радар может помочь обнаружить малозаметный самолет. Однако чтобы перехватить его, этого мало. Большой наземный радар должен передать сигнал на радар истребителя-перехватчика или противоракету, чтобы та могла "захватить" цель. Но в этот момент малозаметный истребитель, будь то F-35 или F-22, постарается уничтожить этот перехватчик или противоракету.

Фото: www.globallookpress.comДептула допускает, то С-400 может обнаружить невидимку. Однако обнаружить и уничтожить – это не одно и то же. Получается, что обнаруживает стелс система одним радаром, а пытается сбить другим, который гораздо меньше.

Вместе с тем американский специалист признает, что сейчас стелсы более уязвимы, чем десяток лет назад. Поэтому для ВВС США разрабатывается новый бомбардировщик В-21, который лучше защищен от средств РЭБ, а по малозаметности существенно превосходит предшественника В-2.

Стоит отметить, что, несмотря на подобные заявления, в США почему-то с большим уважением относятся к С-400 и даже отказываются продавать Турции F-35, если Анкара привезет российские ЗРК.

Александр ИЛЬИН
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