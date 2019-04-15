Победитель получит затонувший самолет с важнейшими военными секретами США

Военные Японии и США все на нервах: в районе крушения новейшего американского истребителя F-35 началась охота. В гонке за обладанием сведениями о боевой машине участвуют Россия и Китай.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Минобороны Японии утверждает, что в акватории все спокойно. Глава военного ведомства Такэси Ивая заявил, что на месте затонувшего истребителя нет ничего подозрительного. По мнению французской газеты, это спокойствие обманчиво, все самое интересное происходит под водой.

"Вероятно, на большой глубине – в 1,5 тыс. – 3 тыс. метров – идет гонка. В ней, с одной стороны, участвуют западные и японские ВМС, а с другой – Россия и Китай",

– говорится в статье.

Западные эксперты согласны с тем, что страны, скорее всего, используют глубокоподводные лодку. По их мнению, Россия может направить в зону крушения атомную подлодку АС-12, известную как "Лошарик", способную погружаться на глубину от 3 до 6 км (по разным данным).

Так что американцы не ошиблись, когда предположили такое развитие событий. Для Москвы и Пекина завладение новым истребителем США станет подспорьем в изучении возможностей противника и совершенстве собственных сил, будь то создание нового самолета или повышение эффективности средств ПВО.