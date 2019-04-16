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"Варяг" пострелял у берегов Японии

Фото: commons.wikimedia.org/Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)
Ракетный крейсер уничтожил боевую технику условного противника

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские учения в заливе Петра Великого близ Владивостока. Команда корабля отстрелялась по буксируемому морскому щиту из 130-миллиметровой установки АК-130. Об этом сообщили во флотской пресс-службе.

Экипаж "Варяга" уничтожил огнем 30-миллиметровых шестиствольных автоматических артиллерийских установок макет морской плавающей мины. Моряки также отработали организацию противовоздушной обороны и боролись за живучесть корабля.

"Чуть позже в районе берегового полигона ТОФ крейсер применил артиллерию для подавления видимых и скрытых ландшафтом местности мишеней, имитирующих огневые точки и боевую технику условного противника на побережье",

приводит РИА "Новости" слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николая Воскресенского.

Фото: mil.ru

В маневрах также приняли участие дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота.

В последнее время силы Тихоокеанского флота провели целую серию учений. Так, на днях в районе залива Стрелок отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами отработал операцию по поиску, блокированию и уничтожению разведывательно-диверсионной группы условного противника, сообщает телеканал "Звезда". В маневрах были задействованы два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" и гидроакустические станции "Анапа".

В прошлую субботу, 13 апреля, боевые корабли Тихоокеанского флота РФ и военно-морских сил Филиппин провели в Южно-Китайском море совместные учения по маневрированию и связи. С российской стороны в мероприятии участвовали большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", а также средний морской танкер "Иркут".

Андрей ФИЛАТОВ
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