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Американцев впечатлил вертолетный монстр Ми-26

Фото: mil.ru
Машина превосходит все аналоги, принятые на вооружение в США

Россия доминирует на рынке тяжелых грузов, и это приходится признавать. Журналисты американского издания Defense News побывали в Ростове-на-Дону, где производятся вертолеты Ми-26, и убедились, что вертолет, совершивший полет еще в декабре 1977 года, постоянно модернизировался и на данный момент соответствует современным требованиям. Гигант больше, чем американские "Чинук" и "Морской король", поэтому в этом сегменте у русских просто нет конкурентов.

Как отмечает автор статьи Мютью Боднер, во время экскурсии по заводу, он лично видел отремонтированные советские Ми-26. Часть из них идет на экспорт. В частности, по словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, машины заказывают в Иордании, Алжире, а для Китая вообще готовится Ми-26 "Lite". Это вертолет, разработанный специально для работы в высокогорье, например в Тибете. Машина меньше– взлетная масса у нее 38,7 тонн, в то время как у классического Ми-26 – 58 т. Грузоподъемность – 15 тонн, дальность – 800 км. У Ми-26 это соответственно 20 тонн и 800 км (2350 км с четырьмя ПТБ).

Фото: commons.wikimedia.org/Kirill Naumenko (CC BY-SA 3.0)

Но больше всего Defense News заинтересовала военная версия Ми-26Т2В, ведь в основе концепции этого проекта использовался сирийский опыт. На машине обновлен бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования. Ожидается, что на новом Ми-26 летчики смогут работать в безориентирных местностях в любое время суток. Обязательным условием Минобороны была возможность полета в условия применения средств РЭБ противником.

Осталось только дождаться серийного производства вертолета. Свой первый полет Ми-26Т2В совершил летом прошлого года.

Александр ИЛЬИН
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