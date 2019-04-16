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F-35 испытают в бою

Фото: pixabay.com
Истребители заменят бомбардировщики B-1B

Вдохновленные опытом российских военных, которые активно используют сирийский опыт для модернизации боевой техники, американцы, наконец, решили отправить F-35 на Ближний Восток.

Накануне Центральное командование США сообщило в пресс-релизе, что F-35A из 388-го и 419-го истребительных крыльев, дислоцированных в штате Юта, прилетели на авиабазу Ал-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Месяц назад авиабазу Аль-Удейд в Катаре покинули бомбардировщики B-1B Lancer. И теперь F-35A должны заполнить зияющую брешь. Конечно, они не смогут стать полноценной заменой "лансеров" на Ближнем Востоке, однако нанести ракетно-бомбовый удар по талибам и остаткам запрещенного в России "Исламского государства" они в состоянии.

А по мнению главы Центрального командования ВВС США генерала-лейтенанта Джозефа Гаустеллы, F-35 и вовсе расширит возможности коалиции, повысит безопасность, стабильность и отпугнет агрессоров.

Фото: commons.wikimedia.orgКого имел в виду генерал под агрессорами, до конца непонятно. Возможно, не только террористов, но и авиацию САР, например.

Переброска F-35 кажется вполне логичным шагом, так как в марте этого года Ближний Восток покинули F-22. Их заменили F-15C, однако в командовании ВВС США справедливо полагают, что истребители четвертого поколения особенно эффективны в связке в F-22 или F-35.

"Тридцать пятые" однажды уже испытали в Афганистане, однако операция вызвала критику в СМИ. Получилось, что ультрасовременный самолет с дорогими ракетами использовали против группы талибов с автоматами Калашникова.

Александр ИЛЬИН
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