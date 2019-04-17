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Снимки со спутника взволновали аналитиков на Святой Земле. Благодаря чудо-технике они смогли рассмотреть в Сирии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".
Российское боевое оружие обнаружило на авиабазе РФ Хмеймим израильское агентство ImageSat Intl (ISI). Доказательства с указанием даты оно тут же разместила в Twitter с ключевым словом: "сейчас". Фото сделано 17 апреля, то есть сегодня.
#NOW: an #SS26 #Iskander #SSM practice in #Hmeimim, the #Russian airbase in #Syria. #SnapTasking and high-revisit advantage.#ISI #missile #VISINT #IMINT #geospatial #turkey #US pic.twitter.com/wEilXNJbvf— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 17 апреля 2019 г.
На нем запечатлены транспортер и погрузчик, а также пусковая установка комплекса. Как раз с ней, сделала вывод по снимку израильская сторона, и производились манипуляции. Военные либо загружали ее, либо разгружали ракетами с транспортно-заряжающих машин.
Российские "Искандеры" применяются на территории арабского государства для борьбы с боевиками с декабря 2017 года.
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