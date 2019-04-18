Израиль "выбивает" тело разведчика-героя

В ход идут любые методы вплоть до провокаций

В российском МИД жестко отреагировали на сообщения в израильских СМИ, что Россия якобы вывезла из Сирии гроб с легендарным разведчиком "Моссада" Эли Коэном, которого казнили в 1965 г. в Дамаске.

"Непонятны побудительные мотивы распространения подобной откровенной дезинформации, а также кто является ее заказчиком", – возмутились в российском ведомстве. МИД РФ призвал израильских партнеров, в том числе журналистов, проявлять предельно аккуратный, профессиональный и честный подход при освещении столь чувствительных вопросов, так как "ответственность за возможные негативные последствия данной провокации лежит на ее организаторах и исполнителях".

Ранее израильский телеканал "Кешет" со ссылкой на сайты сирийской оппозиции передал, что гроб с одним из главных героев Шестидневной войны якобы вывезла высокопоставленная российская делегация. При этом представители израильского правительства заявили, что им об этом ничего не известно. Согласно официальной информации, останки до сих пор хранятся в военном бункере на глубине 30 м после того, как в 1970 г. сотрудники израильской разведки попытались выкрасть тело. Они пытаются сделать это до сих пор. В 2018-м "Моссаду" удалось вернуть в Израиль наручные часы разведчика.

Дело в том, что Эли Коэн сделал для Израиля не меньше, чем половина армии страны. Разведчик дослужился до чина полковника сил безопасности Сирии, пользовался доверием президента, от него не было никаких секретов, ему даже разрешали снимать военные объекты.





Указания из "Моссада" Коэн получал в закодированном виде, слушая по радио арабские песни, которые транслировал Израиль "по заявкам радиослушателей", а передавал информацию в центр через портативный радиопередатчик.

С начала 1962 г. Коэн передал массу бесценной информации. Например, координаты бункеров с советским оружием, стратегические планы по захвату территорий на севере Израиля или новость о получении Сирией 200 советских танков Т-54 и 80 новеньких 122-миллиметровых гаубиц.

Он посещал военную зону на границе с Израилем, где подробно осмотрел укрепления на Голанских высотах. Видел чертежи сирийских военных укреплений и карты расположения артиллерийских установок и минных полей. Сирийские офицеры с гордостью рассказывали ему о подземных складах с артиллерийскими боеприпасами. Все это он передал в центр. Шестидневная война была шестидневной во многом благодаря Коэну.

В Дамаске начали подозревать, что работает "крот", причем в самых высших эшелонах власти. Засекли разведчика с помощью советской аппаратуры. После этого 18 января 1965 г. в комнату Коэна ворвались люди в штатском и повязали с поличным. Легендарного разведчика повесили на главной площади Дамаска и оставили его так на шесть часов. Позже сирийцы отказались передавать тело израильским властям, находясь в шоке от предательства того, кого считали близким другом.





Можно предположить, что таким образом израильтяне желают выдать желаемое за действительное. В начале апреля российский спецназ вернул из Сирии останки погибшего в 1982 г. израильского сержанта Захарии Баумеля. Владимир Путин заявил, что место захоронения военные РФ нашли вместе с сирийскими коллегами.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов подчеркнул, что израильская сторона делает это "со злости", а затем провел параллель с Ираном.

"Масса различных провокаций делаются ради того, чтобы доказать, что у России с Ираном "не все в порядке", и мы не союзники. Поэтому якобы Москва готова согласиться с Тель-Авивом и Вашингтоном вместе вышибать Иран из Сирии", – цитирует эксперта "Царьград".

При этом на брифинге в ходе недавнего визита в Москву премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что возвращение тела танкиста Захарии Баумеля не является предвестником прорыва в прояснении судьбы других пропавших без вести израильтян. Однако здесь может быть много недосказанного. Как известно, в Израиле особенно относятся в процессу погребения, поэтому надежду заполучить Коэна полностью они не теряют.