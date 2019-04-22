В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

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В американском Центре стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе центра, опубликованного на сайте CSBA.
В частности, его авторы выражают большую обеспокоенность действиями России на Балтике, где Москва якобы может спровоцировать конфликт, пытаясь вернуть себе статус сверхдержавы.
Огромное значение могут иметь ракеты средней дальности, которые вернутся в "большую игру", после того как обе страны фактически вышли из ДРСМ. Россия и Китай, на данный момент, обладают ракетным оружием, которое практически не уступает американскому и несет большую угрозу как американских военно-морским базам, так и авианосцам.
Интересно, что эксперты CSBA призывают Пентагон держать в поле зрения возрождающуюся милитаристскую мощь Японии, которой США сами продают F-35 и другое вооружение. Авторы просят не забывать Перл-Харбор и амбиции Токио, которые вряд ли ограничатся мирным существованием в тени могущественного союзника США.
Большая же часть доклада посвящена Китаю, который может сильно ограничить влияние США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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