Российские С-400 опередили время

Цели, которые ЗРК способны уничтожить, еще даже не придумали

Вооружение РФ задает темп техническому прогрессу. Так, военный сектор нашей страны располагает исключительными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Данное оружие, по его словам, не имеет аналогов во всем мире и разработано, в том числе, на далекую перспективу.

Оно готово к любым военным неожиданностям. С-400 способны поразить как существующие цели, так и те, которых еще нет. Например, имеющиеся только на словах цели воздушно-космического нападения. Реакция комплексов – молниеносная, отметил эксперт. Теоретически они могут уничтожить объект, преодолевающий расстояние со скоростью до 4800 м/c. Правда, на практике до такого техника еще не дошла.

"То есть такие цели еще даже не созданы, это цели перспективы, средней или далёкой. Этот комплекс может поражать все аэродинамические цели: самолёты и все другие летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме. Баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части, крылатые ракеты... Комплекс уникальный",

– охарактеризовал Фомин российские ЗРК в беседе с RT.

Напомним, на прошлой неделе между Турцией и США возникли разногласия на почве закупки первой российских С-400. Соответствующий контракт Анкары с Москвой был заключен в 2017 году.







