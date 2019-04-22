Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские С-400 опередили время

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Цели, которые ЗРК способны уничтожить, еще даже не придумали

Вооружение РФ задает темп техническому прогрессу. Так, военный сектор нашей страны располагает исключительными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявил  замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Данное оружие, по его словам, не имеет аналогов во всем мире и разработано, в том числе, на далекую перспективу.

Оно готово к любым военным неожиданностям. С-400 способны поразить как существующие цели, так и те, которых еще нет. Например, имеющиеся только на словах цели воздушно-космического нападения. Реакция комплексов – молниеносная, отметил эксперт. Теоретически они могут уничтожить объект, преодолевающий расстояние со скоростью до 4800 м/c. Правда, на практике до такого техника еще не дошла. 

"То есть такие цели еще даже не созданы, это цели перспективы, средней или далёкой. Этот комплекс может поражать все аэродинамические цели: самолёты и все другие летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме. Баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части, крылатые ракеты... Комплекс уникальный",

охарактеризовал Фомин российские ЗРК в беседе с RT.

Напомним, на прошлой неделе между Турцией и США возникли разногласия на почве закупки первой российских С-400. Соответствующий контракт Анкары с Москвой был заключен в 2017 году. 



Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За Порошенко пришли: окружение президента массово вызвано на допрос

Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям

Все по-старому: Зеленский превратится в нового Порошенко

Киев и Москва не смогут подружиться при новом президенте Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей