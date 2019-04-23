Российский фрегат произвел фурор в Китае

Пока китайский флот уступает российскому, но это только пока

Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вызвал невероятный ажиотаж среди журналистов и зрителей военно-морского парада в Китае. Поднебесная широко празднует 70-летие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), поэтому пригласила в Циндао представителей ВМС 61 страны, естественно не забыв о России, которая в последнее время стала едва ли не ее главным союзником.

Кроме "Адмирала Горшкова", в Китай прибыли спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама", правда, последний участвовать в параде не будет.

Из других гостей можно отметить индийский ракетный эсминец "Калькутта", австралийский фрегат "Мельбурн", а также японские и вьетнамские военные корабли.

Парад, разумеется возглавит авионосная группа во главе с "Ляонином", китайским братом крейсера "Адмирал Кузнецов", который сейчас находится в ремонтных доках. "Ляонин" сопровождает группа подводных лодок, группа эскадренных кораблей, десантные корабли и суда обеспечения.



Как сообщило Центральное телевидение Китая, на парад уже прибыл генсек ЦК Компартии страны Си Цзиньпин. Также телеканал рассказал об участниках парада.

Как считают военные эксперты, китайские ВМС пока уступают российским, однако Пекин очень быстро модернизирует свой флот и в ближайшие годы может опередить своего партнера.

Как отметил бывший начальник а главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, в свое время Пекин закупил большое количество советских эсминцев проекта 956А и подводных лодок 877 "Варшавянка". Однко сейчас Китай сам производит боевые корабли.

"С каждым годом они становятся сильнее, уверен, что в ближайшее время они получат сразу несколько мощных авианосцев", – цитирует РИА "Новости" Кравченко.

Накануне Китай показал ходовые испытания своего второго авианосца Pipixia, построенного на базе своего предшественника "Ляонин". Это первый авианосец, полностью построенный в Китае, поэтому он получил шифр – проект 001А.

По мнению доктора военных наук, капитана первого ранга Константина Сивкова, ВМС Китая уже сравнялись в численном отношении с ВМФ РФ и в ближайшее время наверстают отставание и в технологическом плане. По его словам, на данный момент китайцы отстают по качеству и современности вооружения примерно на одно поколение, но быстро наверстывают.



На данный момент Китай обладает большим количеством современных фрегатов проекта 054, вооруженных противокорабельными ракетами YJ-83 и торпедами. Также для ВМС строятся десантные вертолетные корабли типа 075. Ожидается, что к 2030 году у Китая будет 432 надводных корабля и 100 подлодок. Это больше, чем у США, не говоря уже о России.