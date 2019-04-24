Разведкорабль Украины оказался рыболовным траулером

В бой идут одни старики

Новый разведывательный корабль ВМС Украины, который накануне с помпой спустили на воду в Киеве оказался рыболовным морозильным траулером "Василий Яковенко". Именно на базе этого судна образца 1971 года будут бороздить Черное море украинские моряки-разведчики.

Торжественный спуск на воду проходил на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", Прибывший на место министр обороны Украины Степан Полторак назвал корабль "не имеющим аналогов в Украине", а заводчан поздравил с прорывом и победой.

Видимо, особенность траулера, трансформированного в разведчика, заключается в установленном на него оборудовании, но его почему-то никому не показали, видимо, из-за секретности.

Корабли этого класса предназначены для радиоперехвата каналов связи на различных частотах, телеметрической, радиотехнической разведки, ретрансляции закрытых каналов. По всей видимости, задачей экипажа станет прослушивание переговоров моряков Черноморского флота РФ. Вот только поможет ли новый корабль, передвигающийся со скоростью 11,6 узлов, разработанный почти полвека назад?

У ВМФ РФ есть средние разведывательные корабли проекта 18280, которые строят на "Северной верфи". Водоизмещение у них в два раза больше, крейсерская скорость 16 узлов. Но главное, он оборудован самыми современными комплексами радиотехнической разведки. Отдельно стоит отметить автоматизированную систему "Подзаголовок-23".



По данным Рособоронэскпорта, она предназначена для обеспечения электромагнитной совместимости радиолокационных средств наблюдения и управления оружием, систем взаимного ориентирования и обмена информацией со средствами радиотехнической разведки и электронного противодействия. А также взаимного применения ракетного оружия и активных помех.

Какая аппаратура установлена на украинском корабле, не сообщается. Поэтому остается только догадываться о его эффективности.