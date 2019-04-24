Т-34 вернут: Запад в ужасе от градуса российского патриотизма

Американцы поверили, что русские вернут в армию легендарную машину

Первоапрельская шутка российского военного блога bmpd о возобновлении производства танков Т-34 для парадов, а также "поддержания компетенции танкового производства" на "Уралвагонзаводе" в преддверие выпуска "Арматы", сподвигла The National Interest на написание целой статьи. Ее суть сводится к тому, что не такая-то, в общем, это и шутка.

Издание обвинило российские власти в использовании символов Великой отечественной войны для стимулирования патриотических настроений на фоне экономического спада в стране.

"Когда нация становится одержима былой славой, обычно это происходит потому, что настоящее и будущее выглядят мрачно", – пишет Майкл Пек.

NI признает Т-34 одним из лучших танков Второй мировой войны. В 1941 году 76-мм пушка Т-34 шокировала солдат вермахта, которые были уверены, что "примитивные" русские не способны создать такое оружие. Позже на фронт отправили новые Т-34-85 с 85-мм пушкой, которые оказались еще удачнее. Несмотря на то, что Т-34 часто ломался, эта машина стала одним из символов Великой Победы. И недавно Россия вернула из Лаоса целую партию этих машин, которые к слову, можно увидеть в деле на Ближнем Востоке до сих пор.

Не только Россия увлечена парадами. Даже Трамп в США пытался устроить шествие в честь победы в Первой мировой войны, однако идею признали "дорогой и глупой" бравадой. В России же подобное уже стало привычным делом. Как пишет NI, ностальгия по Второй мировой повсюду: начиная от исторических танков на парадах и заканчивая плавлением захваченного оружия вермахта для строительства церкви.

Майкл Пек имеет в виду заявление Минобороны о том, что в строительстве ступеней храма ВС РФ в Кубинке будет использовано расплавленное трофейное немецкое оружие, хранящееся на складах Вооруженных сил.