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Превосходство Т-34 оказалось мифом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Легендарный танк постоянно ломался и гробил экипажи

На волне милитаризации России в последнее время в стране снимается немало патриотических кинолент, в которых зрителям убедительно напоминают, кто побил фашистов во Вторую мировую войну и побьет сегодня, если враг вдруг "вконец оборзеет".

Вот и режиссер "Бригады" Алексей Сидоров снял героический фильм про легендарную "тридцать четверку", который уже собрал в прокате полтора миллиарда рублей.

В картине младший лейтенант Николай Ивушкин прошивает из своего Т-34 немецкие танки как картонные, ведя неравный бой, как и полагается в боевиках. Иначе и быть не может – советская машина стала одним из символов Победы, как и пистолет-пулемет Шпагина или штурмовик Ил-2. Но так ли хороша была советская техника?

На деле победу ковали "железные люди", а машины нередко становились жертвами советской и немецкой пропаганды, как и случилось с Т-34.

В 1951 году ЦРУ подробно проанализировало Т-34. Документ был рассекречен только в 2000 году. Оказалось, что у танка масса недостатков, отчасти по причине которых было потеряно чудовищное количество этих машин – почти 45 тыс. из 57 тыс. произведенных. Для сравнения, немцы потеряли на восточном фронте в 1941-1944 годах 15673 танка.

Пятая гвардейская танковая армия в 1943 году лишилась 31,5% своих машин во время марша к Прохоровке. По данным начальника автобронетанкового управления Красной Армии Федоренко, средний пробег Т-34 до капремонта не превышал 200 км. Больше и не было нужно, обычно танк подбивали гораздо раньше. Так, в 1942 году средний пробег "тридцать четверки" составлял всего 66 км.

Фото: Фотохроника ТАССВ 1941 году средняя продолжительность работы двигателя составляла 100 часов. Машины часто ломались и выходили из строя без участия немцев. Увы, Т-34 был не надежен. Большинство танков в начале войны были потеряны из-за технических неисправностей. Настоящей бедой была коробка передач.

Позже американцы, покатавшиеся на машине, написали, что трудности в переключении передач (которая не имела синхронизаторов) и многодисковое сухое сцепление, делали вождение этого танка сложным и крайне утомительным делом.

На Т-34 можно было использовать 4-ую передачу только на асфальте. Максимальная скорость на пересеченной теоретически составляла 25 км/ч. А на практике достигала только 15 км/ч, потому что для переключения со 2-ой на 3-ю передачу требовались нечеловеческие усилия. Позже на танк поставили 5-ступенчатую коробку передач, но повезло далеко не всем танкистам.

В 1942 году Сталин, которому доложили, что Красная армия теряет больше танков из-за поломок, а не в бою, заявил, что налицо скрытый саботаж и вредительство, после чего издал приказ. Согласно документу, за танк, оставленный на поле боя якобы из-за механических поломок и при подозрении экипажа в саботаже, танкистов должны были разжаловать в пехоту.

Не лучше была трансмиссия. Американцы испытали танк на Абердинском полигоне и косвенно согласились со Сталиным – такую трансмиссию мог поставить только саботажник. Во время ее эксплуатации быстро ломались зубья на всех шестернях, а на дизеле стоял плохой воздухоочиститель. Т-34 абсолютно не соответствовал американским стандартам качества.

Фото: Фотохроника ТАСС

Особенно не понравилась американцам теснота Т-34. Они искренне недоумевали, как русские помешаются в них в своих полушубках. Кроме того, это прямо отражалось на безопасности. Если броня тесного танка пробивалась, с 75%-ной вероятностью это приводило к гибели или ранению членов экипажа. Для "Шермана" этот показатель якобы равняется всего 18%.

Кроме того, из-за ограниченного внутреннего пространства топливные банки были размещены в моторном отсеке и по бортам. Танк мог взорваться от любого попадания, несмотря на преимущества наклонной брони.

Еще раньше американцев оценили Т-34 сами немцы, которые тестировали их в 1943 году.  Вывод: танк не подходит для долгого марша, так как каждый полчаса нужно делать остановки на 15-20 мин, чтобы дать машине остыть.

Проблемы пытались решить на самом высоком уровне, исправить недостатки поручили сразу нескольким заводам. На предприятиях усилили контроль качества, но улучшить танк удалось только к середине войны, когда немцы уже выкатили свои "Пантеры". К счастью, судьба Гитлера уже была предрешена.

Как и сегодняшнюю российскую "Армату", Т-34 превозносила пропаганда, только советская. Он изначально должен был стать танком победы, и лучшей средней машины у Красной армии на тот момент просто не было. Помогали и немцы, которые тоже захваливали советский танк, чтобы объяснить свои поражения. Вместе с тем, это ничуть не преуменьшает героизм советских танкистов, которые доблестно сражались на том, что у них было.

Александр ИЛЬИН
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