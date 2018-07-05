Курская дуга потрясла весь мир

От грохота танков шла кровь из ушей

Целых 75 лет назад произошло одно из крупнейших в мире танковых сражений в истории человечества – битва под Прохоровкой на Курской дуге. Именно события лета 1943 года, а не Сталинград, многие историки считают переломными в ходе Великой Отечественной войны.

Под Курском в общей сложности бились почти 3500 танков со стороны СССР и около 3000 машин со стороны Вермахта. Этот рекорд вряд ли побить в эпоху локальных конфликтов и гибридной войны, да и в случае, не дай Бог, Третьей мировой, вряд ли понадобится такое количество танков. Кроме того, в битве участвовало почти 30 тысяч орудий и минометов и свыше 2000 самолетов с каждой стороны.

"Курская дуга" – это выступ, который образовался в ходе упорных боев за Харьков в феврале-марте 1943 года. Немцам тогда удалось неспешно отступить и сохранить достаточно сил, чтобы дать русским одно из главных сражений в истории Второй мировой войны.

Выступ глубиной до 150 км и шириной 200 км был перепахан гусеницами танков и снарядами артиллерии. В отличие от операции по освобождению Харькова, когда действия советского командования вызывали целый ряд вопросов, под Курском Жуков все продумал до мелочей. Он предугадал, что Гитлер будет наступать на Курском направлении и создал 8 рубежей глубоко эшелонированной обороны на северном и южном фасах курского выступа.

Немцы пошли вперед, хотя конечной целью ставили изматывание Красной армии с последующей обороной. Такой была стратегическая задача Вермахта. Советское командование, несмотря на оборонительные планы, готовилось гнать немцев на запад, то есть наступать. Так впоследствии и получилось.

Кстати, решение о наступление далось немцам нелегко. Ряд военачальников Вермахта убеждал фюрера, что Курск не имеет принципиального значения для Третьего Рейха. Однако начальник генштаба сухопутных войск Германии Курт Цейтцлер в конце концов убедил Гитлера в необходимости наступления с применением новейших танков "Тигр" и "Пантера". Цейтцлер не учел, что к тому времени Красная армия обладала модернизированными в ходе войны танками Т-34, которые впоследствии стали одним из символов победы советского оружия. Но Вермахт начал подготовку к операции "Цитадель".

Советское командование тоже, в свою очередь просчиталось, решив, что немцы будут наносить основной удар в районе Орла против Центрального фронта. Более сильной оказалась группировка, действовавшая против Воронежского фронта.

Немцы начали наступление 5 июля рано утром, проведя артподготовку. А затем выдвинулись на Корочи и Обояни.

Генеральное сражение произошло под деревней "Прохоровка". Немецкое командование с самого начала отметило степную местность в этом районе, которая идеально подходила для действия крупных танковых соединений – дивизий "Адольф Гитлер", "Рейх", "Мертвая голова".

11 июля 1943 года под Прохоровкой развернулся настоящий "ад". Участники битвы вспоминают: грохот стоял такой, что из ушей текла кровь. От выстрелов в бензобаки танки мгновенно загорались. Оставшись без машин, экипажи продолжали сражаться с пистолетами и автоматами в руках.

К вечеру 12 июля битва завершилась. По советским данным немцы потеряли 400 танков и 300 автомашин. Более 3500 офицеров и солдат Вермахта погибли. А прорвать оборону гитлеровцам так и не удалось. Красная армия, по оценке Вермахта, потеряла 244 танка. РККА с большим трудом удалось сдержать гитлеровцев, потери были крайне серьезными.



Но после этого судьба немцев уже была предрешена. 18 июля началось контрнаступление Воронежского и Степного фронтов. А затем целый рад наступательных операций, закончившихся разгромом немцев под Курском. Были освобождены Орел, Белгород. А через какое-то время Красная армия вышла на "киевское направление", каждому солдату стало понятно, что окончание войны не за горами.

После Курской битвы всему миру уже было понятно, что дни Гитлера сочтены. На конференции в Тегеране, которая состоялась в ноябре–декабре 1943 года по инициативе Франка Рузвельта уже обсуждался послевоенный план расчленения Германии.