Англия оказалась в воздушном аду

Сотни самолетов сливались в черную тучу

78 лет назад началось самое большое воздушное сражение в истории – Битва за Британию, в которой участвовали только пилоты и зенитчики. Больше 4000 самолетов Люфтваффе и около 2000 машин союзников. В небе Великобритании стоял постоянный гул моторов. Без устали били зенитки, а на остров периодически падали немецкие, британские истребители и бомбардировщики. Пройдя железным сапогом по Европе Гитлер недоумевал, что ему делать с островитянами, столь хитро использующими свое выгодное географическое положение.

Так и не решившись на десантную операцию по оккупации Великобритании "Морской лев", фюрер решил "доконать" бритов нескончаемыми бомбардировками, однако получил решительный отпор. Премьер Уинстон Черчиль своей пламенной речью "Мы будем сражаться на побережье" вдохновил всю Британию на яростное сопротивление атакам Германии.

Политик в свойственной ему экспрессивной манере заявил, что даже если немцы захватят острова, врагу даст отпор "Империя за морем", а также Новый свет, то есть Соединенные Штаты.

Британия на тот момент, несмотря на многочисленные колонии обладала крайне слабой армией. После печально известной битвы за французский Дюнкерк Британия лишилась более 100 тысяч солдат и офицеров, около 2500 пушек, 297 корабля и почти 2500 пушек. К счастью для французской и британской армии Гитлер приказал остановить танки, после чего союзникам удалось построить оборону и эвакуировать более 300 тыс. человек.



После Дюнкеркской операции, по воспоминаниям того же Черчиля, по все стране насчитывалось 500 полевых орудий всех типов, 200 средних и тяжелых танков. По сравнению в "ордой" Вермахта это было просто ничего. Но островное положение Великобритании просто не позволяло Гитлеру воспользоваться огромным перевесом в военной технике.

Дело решали самолеты и зенитки. 29 мая 1940 года около 30 бомбардировщиков Люфтваффе полетели на север Франции, чтобы добить остатки армии союзников. Но были атакованы британскими истребителями. План немцев провалился, после чего Гитлер решил "сломать" британцев постоянными авиаударами.

Сначала немцы бомбили стратегические объекты, в частности, порты и авиационные заводы. Именно на них производились истребители "Харрикэйн" и "Спитфайер", которые противостояли немецким "Хейнкелям" и "Мессершмидтам". Поначалу у немецких летчиков был четкий приказ – не бомбить города и жилые дома. Но битва разгоралась все сильнее и сильнее. За 10 дней немцы потеряли 367 самолетов, в то время как англичане 183 машины.

Но радоваться было нечему: большинство аэродромов были разрушены, половина оружейных заводов и радаров лежали в руинах. Немецкие летчики, закаленные в боях в небе Европы, методично бомбили конвои, которые направлялись через Ла-Манш в лондонский порт. Атаке подверглась база в Портленде. Для немцев все складывалось крайне удачно и Гитлер все ближе и ближе подбирался к началу сухопутной операции "Морской лев".

Однако, по версии некоторых историков, произошло непредвиденное. 24 августа, один из немецких летчиков по ошибке или собственному желанию, сбросил бомбы на лондонский пригород. После этого Черчиль пришел в бешенство и на следующий день отдал Королевским ВВС совершенно безумный приказ атаковать Берлин.

Из 81 британского самолета, отправившегося бомбить Германию домой вернулась только треть. Но немцам впервые пришлось защищаться на собственной территории. Они вдруг поняли, что война может переместиться в Германию, и в психологическом плане для англичан это была, в своем роде, победа.

С 6 сентября немцы начали бомбить Лондон, Бирмингем Ливерпуль Манчестер. По одной из версий, то была слепая месть за бомбардировку Берлина, по другой – попытка уничтожить британскую промышленность в больших городах.

В любом случае, это не помешало англичанам производить новые самолеты, а местное население только сплотилось и возненавидело немцев. Ряд историков полагает, то Гитлер совершил большой просчет, когда решился на бомбардировку городов. Англичане начали спешно восстанавливать военные аэродромы и радары, а королевские ВВС получили передышку, которая позволила дать немцам в небе решительный бой.

Стоит отметить, что Королевские ВВС активно использовали радиолокационные станции, которые засекали немецкие самолеты, после чего на перехват вылетали британские "Спитфайеры" и "Харрикэйны". А вот немцы не так активно использовали РЛС, но перевес в количестве машин и большой боевой опыт делали свое дело.





Самый крупный воздушный бой произошел 7 сентября. Около четырех часов дня Ла-Манш пересекла немыслимая армада: 348 бомбардировщиков под прикрытием 617 истребителей. По рассказам очевидцев, это напоминало черное штормовое облако, которое двигалось на высоте трех километров.

Англичане решили, что немцы летят на юг, чтобы окончательно уничтожить 11-ю авиагруппу. Но немцы успешно "отбомбились" по Вуличскому арсеналу, докам Вест-Хэма и другим промышленным районам Лондона и вернулись восвояси.

А вечером вернулись вернулись. За ночь они сбросили на Лондон 300 тонн фугасных бомб и 13 тысяч тонн зажигательных. Для сравнения, на Сталинград самолеты Люфтваффе в период с 28 августа по 14 сентября 1942 года сбросили 50 тысяч бомб весом от 50 кг до тонны.

Перелом в битве за Британию произошел 15 сентября, когда немецким бомбардировщикам дали изрядную взбучку. На подходе к Лондону немецкие "Дорнье" остались почти без прикрытия, одних сильно потрепали "Спитфайеры", у других кончилось горючее и они повернули назад. Над Лондоном "Дорнье" снова атаковали. 56 немецких бомбардировщиков так и не вернулись на свои аэродромы. Британцы же потеряли всего 20 машин – это была настоящая победа. Неслучайно именно 15 сентября отмечается в Великобритании как "День битвы за Британию".