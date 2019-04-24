Пентагон возрождает программу "звездных войн"

США могут использовать космические средства противоракетной обороны для ударов по стратегическим объектам России и Китая. В том числе, создаваемые Пентагоном комплексы способны нанести внезапный ядерный удар по российской территории.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности, которая в эти дни проходит в Москве.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", атакуемая сторона даже не сможет ответить. Американцы якобы стремятся за счет развития глобальной системы ПРО получить возможность нанесения такого безответного удара "по любой неугодной им стране".

Кроме того, в Пентагоне разрабатывают концепцию уничтожения российских межконтинентальных ракет прямо в шахтах до их запуска. А ракеты, которые будут стартовать, собьют комплексы ПРО. Таким образом, США получат большое преимущество.

Однако, как известно, у России есть свои козыри , среди которых новая ракета "Сармат" или "Сатана-2" и гиперзвуковой блок "Авангард". Новую МБР, по данным Минобороны РФ, практически невозможно сбить из-за большого количества ложных целей и разделяющихся боевых блоков, а "Авангард" на скорости 20 Махов неуязвим для любых средств ПРО.

Кроме того, в России накауне спустили носителя "Царь-торпеды" подлодку "Белгород", а где-то на севере испытывают крылатую ракету с ядерной силовой установкой.

Складывается впечатление, что подобные доклады как бы объясняют, зачем России такое сокрушительное оружие – чтобы защититься от американцев.

США задумали "космическую" систему ПРО после того, как Россия объявила о создании "Авангарда". После этого Трамп объявил о создании космических войск, с которыми пока не все очевидно.



В начале этого года замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд сказал, что система ПРО США в космосе будет готова до 2030 года. В 2021-2022 годах уже планируются эксперименты на орбите. В частности, американцы рассматривают возможность размещения спутников-перехватчиков баллистических ракет.

Сейчас в США работает система SBIRS – комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Вывод спутников на орбиту продолжается, как и возродившаяся гонка вооружений, которая опять, как в 60-е годы прошлого века, переносится в космос.