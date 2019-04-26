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ВМС США готовятся к встрече с НЛО

Фото: flickr.com
Пентагон пугают "истребители", двигающиеся вопреки законам физики

Военно-морские силы США разработали инструкции для пилотов на случай встречи с пришельцами, которые в последнее время стали для пилотов чуть ли не обычным делом.

Как передает CNN, инструкция позволит систематизировать процесс сбора данных о непознанных летающих объектах. В ВВС США допускают, что НЛО могут нести угрозу американским летчикам, поэтому Пентагон потратил несколько десятков миллионов долларов на программу изучения неопознанных летающих объектов, которые передвигались в воздухе вопреки законам физики.

Дэвид Фрэйвол до сих не может объяснить, что он видел, когда совершал тренировочный полет в 2004 году в западной части Сан-Диего. Внезапно в воздухе над океаном он увидел крайне странный объект.

"Он беспорядочно двигается, останавливается, меняет направление... Похоже на то, как двигается вертолет, только он резче. "Часовой маятник" (трюк в воздухе у вертолетчиков – прим. ред.), только на 40 футов сразу", – передавал Фрэйвол на землю.

Он захватил объект и даже держал его на прицеле, но затем НЛО резко ушел в сторону и пропал. После этого и еще нескольких подобных случаев Пентагон запустил программу по исследованию НЛО, которую возглавил Луи Элизондо.

"Сразу стало понятно, что мы не понимаем как они двигаются, как они действуют в воздухе, мы не могли контролировать их!", – заявил CNN Элизондо.

Фото: flickr.com

Впрочем, не все в Пентагоне поддерживают инициативу исследования НЛО. Многие считают это пустой тратой времени, так как ничего, кроме фиксирования наблюдений пилотов, не происходит.

Александр ИЛЬИН
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