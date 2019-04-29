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Россия утратила позиции по затратам на оборону

Фото: www.globallookpress.com
Боеспособность нашей армии неуклонно растет даже с минимальными расходами

Россия впервые с 2006 года выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что в 2018 году наша страна потратила на военно-промышленный комплекс $61,4 миллиарда, что на 3,5% меньше, чем в прошлый год, передает РИА "Новости".

В списке Россию обошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. При этом на эти государства пришлось 60% от объема всех мировых военных расходом, уточняет телеканал "360".

Наибольший рост затрат на ВПК произошел в Турции – 24%. Старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан подчеркнул, что повышение расходов связано с "растущей угрозой со стороны Москвы".

Несмотря на рейтинг, российская армия регулярно получает новую технику. Как сообщает "Пятый канал", в наши войска с начала года поставлено больше пятисот единиц вооружения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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