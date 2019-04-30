"Нива" с пулеметом прикрыла на Тверской ядерные ракеты

На репетиции парада засветилось несколько новинок

В понедельник состоялся так называемый "парад для народа", когда любой желающий может рассмотреть боевые машины на расстоянии вытянутой руки. Далеко не все могут попасть 9 мая на Красную площадь, но это не беда. Перед тем как осуществить очередной "прогон" у Кремлевской стены, вся техника, начиная от бронеавтомобилей "Тигр" и заканчивая подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс", идет через центр из Нижних Мневников. Кому-то неудобно, но для интересующихся военной техникой – настоящий подарок.

В этом году новинок не так много, главная изюминка все же полет модернизированного самолета ДРЛО А-50У. Однако и среди сухопутной техники однозначно будет, на что посмотреть

В центре внимания туристов – однозначно "Искандеры" и С-400, которые в последнее время нередко оказываются на мировых передовицах. Фотографы-любители из Китая самозабвенно щелкали затворами и толкались локтями – С-400 теперь есть у Поднебесной, будут ли "Искандеры"?



На репетиции парада можно увидеть перспективные боевые машины, которые по многим показателям действительно превосходят западные аналоги. И это не только Т-14 "Армата", но и БМП "Курганец-25", которую недавно испытали в Сирии. В прошлом году СМИ сообщали, что эта машина начнет поступать в войска с 2019 года. Пока в армии ее не видели.

Примерно то же самое можно сказать о БТР "Бумеранг, который сейчас проходит испытания, а в параде участвует с 2015 года. Не секрет, что машина существенно превосходит БТР-80. Планировалось, что первые серийные образцы начнут поступать в войска уже в этом году. Пока этого не произошло.

Опытные образцы испытывают в боевых условиях в Сирии, однако Минобороны, видимо, еще не решается сделать существенные заказы, так как и "Курганец", и "Бумеранг" намного дороже привычных военным БМП-3 и БТР-80.



Аналогично в Сирии побывала машина военной полиции "Тайфун" – как на базе "Урала" с литерой "У", так и КамАЗы – "Тайфун-К". Характерно, что у "Тайфуна" дверь находится в корме, а не с боку – так безопаснее, чем сбоку.

Как и обещали, военные покажут на параде "Жигули" с пулеметов – это "Нива" 4х4 с пулеметов "Корд". А также вездеходы-багги "Чаборз М-3" с двигателями от "Лады-Приоры". На них рассадили росгвардейцев. "Нива" с пулеметом – это российский ответ ближневосточным "тачанкам" боевиков, которые, в основном предпочитают "Тойоту". Эта, казалось бы, примитивная и незащищенная машина оказалась очень эффективной в Сирии, Ираке и других горячих точках. В центре Москвы "боевые Нивы" ехали за ракетными комплексами, видимо, охраняя их от зевак и потенциальных диверсантов.

Ну и самое впечатляющее зрелище, кроме разогнавшихся по Тверской танков Т-72Б3 и САУ "Коалиция", это, разумеется, огромные "Ярсы" с ракетами РС-24. В Москве они появляются уже периодически, особенно ближе в весне. Так, в конце февраля гиганты устроили пробку на МКАде. Следующая репетиция пройдет 4 мая, технику можно будет увидеть в городе, примерно с 18.00.