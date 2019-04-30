Мистический С-500 прошел финальные испытания

Не поздоровится даже спутникам

Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей". В частности, полигонные испытания прошли радиолокационный комплекс (РЛК), и также многофункциональная радиолокационная станция. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны.

По словам собеседника издания, С-500 предназначена для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов, вертолетов, беспилотников. Более того, комплекс может "работать" и по низкоорбитальным спутникам. Такой широкий спектр возможностей стал возможен благодаря интеграции компонентов С-500 с другими ЗРК, например, "Панцирь-СМ". В дальнейшем они будут работать в связке.

Как заявил бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков, С-500 сможет бороться даже с баллистическими блоками, чем значительно усилит ПВО страны.

В минимальный комплект техники, согласно открытым данным, входят пункт боевого управления с автоматической системой управления (АСУ), РЛК, который отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей; так называемая РЛС "подсветки", которая захватывает цель, а также до 12 тягачей с пусковыми установками.



Как раз их из "непосвященных" пока никто и не видел. В СМИ регулярно поступала информация об испытаниях ракет, которые предположительно входят в состав системы "Прометей", однако фото самого ЗРК опубликовано не было. Возможно, он очень похож на С-400, а главные отличия – это новые радары и ракеты.