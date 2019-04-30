Россия вернула Китаю должок за С-400

"Бонусная" партия ушла Пекину

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 взамен тех, которые были повреждены во время шторма два года назад. Отправка состоялась в начале апреля. Как передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, речь идет о нескольких десятках новых ракет. Старые, как сообщалось ранее, пришлось уничтожить.

Первый полковой комплект С-400 отправили в Китай в конце 2017 года на трех кораблях. Один из них попал в сильный шторм при прохождении Лан-Манша и был вынужден вернуться в порт. Позже выяснилось, что ракеты были серьезно повреждены.

Рособоронэкспорт по факту повреждения ракет к С-400 подала иск к ООО "Балтик Транс-Порт" на сумму $161 млн 482,6 тыс. и €1,79 млн (около 11 млрд руб.). Судя по внушительной сумме, пострадал практически весь груз.

Второй полковой комплект отправят в Китай в конце июля. Пекин стал первым зарубежным заказчиком С-400, после чего ЗРК заинтересовались Турция, Индия и другие.