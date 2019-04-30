Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия вернула Китаю должок за С-400

Фото: mil.ru
"Бонусная" партия ушла Пекину

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 взамен тех, которые были повреждены во время шторма два года назад. Отправка состоялась в начале апреля. Как передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, речь идет о нескольких десятках новых ракет. Старые, как сообщалось ранее, пришлось уничтожить.

Первый полковой комплект С-400 отправили в Китай в конце 2017 года на трех кораблях. Один из них попал в сильный шторм при прохождении Лан-Манша и был вынужден вернуться в порт. Позже выяснилось, что ракеты были серьезно повреждены.

Рособоронэкспорт по факту повреждения ракет к С-400 подала иск к ООО "Балтик Транс-Порт" на сумму $161 млн 482,6 тыс. и €1,79 млн (около 11 млрд руб.). Судя по внушительной сумме, пострадал практически весь груз.

Второй полковой комплект отправят в Китай в конце июля. Пекин стал первым зарубежным заказчиком С-400, после чего ЗРК заинтересовались Турция, Индия и другие.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Удар по всем: россиян оберут новым способом

Зарубежная продукция вырастет в цене

"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы

Проекта могло и не быть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей