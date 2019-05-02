В Китае пришли в восторг от способностей российского истребителя пятого поколения

Китайский эксперт оценил вооружение России за последние 20 лет. Особенно автора поразил Су-57, который можно использовать вместе с беспилотником "Охотник". Микроволновый фотонный радар истребителя, по его мнению, не оставит шанса военной технике США.

"Особенность этого типа радаров заключается в том, что он компактный, легкий и имеет большой радиус действия. Он может напрямую отоброжать силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара",

– заявил эксперт в своей статье, размещенной на сайте Mil.news.sin.

Особенность радара заключается в том, что он сможет обойти электронные помехи. Такая невосприимчивость позволит Су-57 "превратить в мусор" мощные американские глушители. А, заодно, бесполезными станут и самолеты-"невидимки", которые находятся на вооружение США.

Примечательно, что новый радар, испытания на прототипе которого и оценил журналист, в два раза меньше и легче, чем существующие. Эксперт отмечает, что устройство вполне можно выполнить в виде тонкой пластины, что уменьшит вес самолета, а это, в свою очередь, увеличит его летные характеристики.