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F-35 показал "уникальные возможности"

Фото: flickr.com
Истребитель готовят к фурору в Мельбурне

Обычно главным преимуществом F-35 называют его радар, который позволяет обнаруживать истребители противника намного раньше его предшественников. На втором месте идут стелс-возможности самолета, особенно опция помещения боеприпасов во внутренний отсек, и на третьем – максимальная компьютеризация самолета, при которой пилот тратит минимум времени на принятие решений и управление самолетом.

Однако летчики F-35 уверяют, что истребитель также силен в выполнении фигур высшего пилотажа, и на предстоящем международном авиасалоне в Мельбурне пилоты обещали показать все, на что способен самолет.

Ранее пилот Эндрю Олсон выложил видео с авиабазы в Аризоне, где F-35 совершает достаточно зрелищный маневр – уходит на мертвую петлю, затем сваливается в плоский штопор, после чего зависает в воздухе и летит в другую сторону.


Американские летчики уверяют, что это далеко не все, на что способен F-35, так как истребитель пока не использует 100% своих возможностей. В Интернете, действительно, опубликовано немало роликов, где F-35 выполняет Кобру Пугачева, плоский штопор и другие достаточно эффектные трюки, однако тот же российский Су-35 выполняет перевернутый штопор, когда самолет крутится в плоскости, но летит не вниз, а вверх.


F-35 уже показывал что-то похожее, но до штопора это никак не дотягивало, так как самолет просто летел "брюхом" вверх какое-то время, хотя смотрелось это тоже эффектно.

Тем не менее, американские летчики очень рассчитывают на возможность F-35 передвигаться на маленькой скорости с большим углом атаки и резко менять направление полета, что очень пригодится в бою. 

Александр ИЛЬИН
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