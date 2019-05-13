F-35 показал "уникальные возможности"

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Обычно главным преимуществом F-35 называют его радар, который позволяет обнаруживать истребители противника намного раньше его предшественников. На втором месте идут стелс-возможности самолета, особенно опция помещения боеприпасов во внутренний отсек, и на третьем – максимальная компьютеризация самолета, при которой пилот тратит минимум времени на принятие решений и управление самолетом.
Однако летчики F-35 уверяют, что истребитель также силен в выполнении фигур высшего пилотажа, и на предстоящем международном авиасалоне в Мельбурне пилоты обещали показать все, на что способен самолет.
Ранее пилот Эндрю Олсон выложил видео с авиабазы в Аризоне, где F-35 совершает достаточно зрелищный маневр – уходит на мертвую петлю, затем сваливается в плоский штопор, после чего зависает в воздухе и летит в другую сторону.
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Full send. The demo is coming together and we can’t wait to bring it to you. See you on the road! Special shoutout to my safety observer, wingman, coach, bro, and fellow #lightningdriver @gambit1535 . He’s been a part of this from the beginning. Getting ready for @mlbairshow, @b_lilley_321 ! 📸 by @theromanticjaguar (great name btw),repost from @patriot_ops #fullsend #sent #sendit #f35 @lukeafb @f35demoteam
Американские летчики уверяют, что это далеко не все, на что способен F-35, так как истребитель пока не использует 100% своих возможностей. В Интернете, действительно, опубликовано немало роликов, где F-35 выполняет Кобру Пугачева, плоский штопор и другие достаточно эффектные трюки, однако тот же российский Су-35 выполняет перевернутый штопор, когда самолет крутится в плоскости, но летит не вниз, а вверх.
F-35 уже показывал что-то похожее, но до штопора это никак не дотягивало, так как самолет просто летел "брюхом" вверх какое-то время, хотя смотрелось это тоже эффектно.
Тем не менее, американские летчики очень рассчитывают на возможность F-35 передвигаться на маленькой скорости с большим углом атаки и резко менять направление полета, что очень пригодится в бою.
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