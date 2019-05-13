Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Су-57 получит смертоносное вооружение

Фото: www.globallookpress.com
Новейший российский истребитель поразит цели "умными" снарядами

Самолет пятого поколения, который уже в этом году пополнит ряды Воздушно-космических сил России, планируется оснастить управляемой бомбой КАБ-250. Об этом журналистам сообщили в научно-производственном предприятии "Регион", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и является разработчиком боеприпаса.

По словам гендиректора компании Игоря Крылова, испытания новейшей бомбы в настоящее время находятся на завершающей стадии. Разработчикам осталось дополнительно подтвердить некоторые характеристики, после чего боеприпас будет передан военным. Это произойдет в ближайшее время.

"Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57",

заявил Крылов в интервью ТАСС.

Фото: sukhoi.org

Он также отметил, что стадия разработки бомбы полностью окончена. Заводы ведут подготовку к серийному производству изделия – его старт запланирован на следующий год. Первоначально оружейники наладят выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения, отметил руководитель предприятия.

Крылов также сообщил, что Воздушно-космические силы России уже начали получать новые управляемые авиабомбы массой 500 и 1500 кг: "Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части". В 2020 г. начнется поставка авиабомб на экспорт.

Корректируемая авиационная бомба (КАБ-250) с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника. За счет использования лазера снаряд имеет высокую точность попадания.

Первый серийный истребитель Су-57, на котором установят КАБ-250, поступит в ВКС России в 2019 году, второй – в 2020-м.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пора прекратить: Париж призвал ЕС оставить Москву в покое

Французы устали от санкционной войны

В Казани захватили школу. Подробности

На место срочно отправлены экстренные службы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей