Новейший российский истребитель поразит цели "умными" снарядами

Самолет пятого поколения, который уже в этом году пополнит ряды Воздушно-космических сил России, планируется оснастить управляемой бомбой КАБ-250. Об этом журналистам сообщили в научно-производственном предприятии "Регион", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и является разработчиком боеприпаса.



По словам гендиректора компании Игоря Крылова, испытания новейшей бомбы в настоящее время находятся на завершающей стадии. Разработчикам осталось дополнительно подтвердить некоторые характеристики, после чего боеприпас будет передан военным. Это произойдет в ближайшее время.

"Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57",

– заявил Крылов в интервью ТАСС.

Он также отметил, что стадия разработки бомбы полностью окончена. Заводы ведут подготовку к серийному производству изделия – его старт запланирован на следующий год. Первоначально оружейники наладят выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения, отметил руководитель предприятия.

Крылов также сообщил, что Воздушно-космические силы России уже начали получать новые управляемые авиабомбы массой 500 и 1500 кг: "Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части". В 2020 г. начнется поставка авиабомб на экспорт.

Корректируемая авиационная бомба (КАБ-250) с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника. За счет использования лазера снаряд имеет высокую точность попадания.

Первый серийный истребитель Су-57, на котором установят КАБ-250, поступит в ВКС России в 2019 году, второй – в 2020-м.