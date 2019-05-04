Специалисты из США признали мощь военного корабля

Журналисты американского издания Military Watch оценили предстоящую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

Отмечается, что корабль получит системы С-400, что позволит перехватывать не только самолеты, но и крылатые ракеты на гиперзвуковых скоростях. По этой причине крейсер почти неуязвим для атак с воздуха.

Кроме того, 96 пусковых установок противовоздушной обороны на борту "Адмирала Нахимова" делают его защиту неприступной для вражеской техники.

Также американцы восхитились и атакующими способностям крейсера. На судно добавят ракеты "Оникс" и "Калибр". Возможно, что корабль получит и гиперзвуковые "Цирконы".

Таким образом, по мнению специалистов США, Россия будет обладать самым современным и мощным кораблем в мире.