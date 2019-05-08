Самолеты покрылись ржавчиной у моря

Стала известная судьба оставшихся в Бельбеке истребителей МиГ-29, которые перешли к России после присоединения Крыма. Как заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, порядка десяти самолетов безвозвратно потеряны как боевые единицы, так как не обслуживались и не ремонтировались.

По его словам, истребители хранились у моря и пять лет им не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели.

"Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток – стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать",

– цитирует РИА "Новости" Белика.

Стоит отметить, что пять лет украинцы и не могли обслуживать истребители, так как они фактически после 2014 г. перестали быть украинскими.

Как заявил председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Борис Колесниченко в эфире радио Sputnik, Россия неоднократно предлагала украинцам забрать военное имущество из Крыма, однако Киев этого не делал по политическим причинам, давая понять, что полуостров – это до сих пор Украина и увозить технику оттуда ВСУ нет нужды. Киевские власти дают понять, что это трофейная техника, захваченная российской армией. В любом случае сегодня она, грубо говоря, превратилась в груду металлолома.

Как напоминает РИА ФАН, в 2020 г. министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что МиГи ВВС Украины модернизируют. Причем работы будут проводить специалисты Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Ранее киевские власти уже объявляли о планах превратить МиГ-29 в своеобразный гибрид истребителя и штурмовика, чем вызвали критику в штаб-квартире российского МиГа. В компании заявили, что незачем превращать хороший истребитель в посредственный штурмовик.

Тем не менее Украина продолжает модернизацию МиГ-29. Летом прошлого года ВВС страны получили очередную партию МиГ-29МУ1. В частности, на истребитель установили интегрированный в бортовое радиоэлектронное оборудование приемник системы спутниковой навигации СН-3307. Однако данная модернизация является минимальной, "штурмовиком-истребителем" должен стать МиГ-29МУ2.