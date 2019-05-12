Развернутые С-300 нашли в США

Комплексы оказались на специальной базе

В Сети появился спутниковый снимок американского военного полигона, на котором запечатлена развернутая зенитная система С-300ПТ.

Отмечается, что на кадре запечатлены две пусковые установки на полуприцепах, а также командный пункт и трейлер с радаром на вышке. Однако специалисты не увидели в этом ничего необычного.

Пусковые установки и машины управления системы ПВО С-300 на американском полигоне. Фото @border9999 pic.twitter.com/wBgK35JiPo — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 12 мая 2019 г.

Американцы используют эти системы для учений своей авиации, что добавляет реализма тренировкам.

Напомним, ЗРК С-300 приняли на вооружение в 1978 году и поставляли в 14 стран мира. При этом часть вооружения после распада СССР осталась на Украине.