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Развернутые С-300 нашли в США

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Комплексы оказались на специальной базе

В Сети появился спутниковый снимок американского военного полигона, на котором запечатлена развернутая зенитная система С-300ПТ.

Отмечается, что на кадре запечатлены две пусковые установки на полуприцепах, а также командный пункт и трейлер с радаром на вышке. Однако специалисты не увидели в этом ничего необычного.

Американцы используют эти системы для учений своей авиации, что добавляет реализма тренировкам.

Напомним, ЗРК С-300 приняли на вооружение в 1978 году и поставляли в 14 стран мира. При этом часть вооружения после распада СССР осталась на Украине.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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