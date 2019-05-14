Второй "Посейдон" готовят к спуску на воду

"Хабаровск" опробует свои "царь-торпеды"

Второго носителя подводного необитаемого аппарата "Посейдон", которого в народе еще называют "Царь-торпедой", спустят на воду весной будущего года.

Как сообщалось ранее, это подлодка проекта 09851 "Хабаровск". Сдать в эксплуатацию ее планируется в 2022 году, то есть испытания будут продолжаться два года. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПК. По его данным, боекомплект "Посейдонов" на на "Хабаровске" составит шесть аппаратов".

"Посейдон" и из носители до сих пор остаются одними из самых загадочных российских вооружений. Известно, что работа над ними велась с 90-х годов прошлого века, затем была заморожена, но затем снова возобновлена. На Западе "Царь-торпеду" считают блефом, так как эффективность современных баллистических ракет намного выше. Однако в России расценивают ее как оружие возмездия, способное уничтожить целый город на берегу океана.

Первый носитель "Посейдона" подлодку "Белгород" спустили на воду 23 апреля этого года. При этом журналистам даже запретили осуществлять фотосъемку из-за секретности.