Польшу и Прибалтику используют в войне против России

У Североатлантического альянса есть возможность использовать военные аэродромы в граничащих с Россией странах для приема и отправки самолетов с ядерным оружием на борту. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



"На территории стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии, – а также на территории Польши подготовлены и реконструированы военные аэродромы, способные принимать тактическую авиацию НАТО, в том числе с ядерными зарядами",

– заявил специалист в интервью РИА "Новости".

По его словам, американцы хоть и предостерегают другие страны от применения атомных бомб, сами допускают ограниченную ядерную войну на территории европейской части России. Пентагон рассчитывает использовать лишь тактические ядерные снаряды. "Как считает американская стратегия, это не приведет к глобальному обмену ядерными ударами на стратегическом уровне между Россией и США", – пояснил Коротченко.

Ставка на тактический ядерный удар подтверждается тем фактом, что в ходе всех последних маневров Североатлантического альянса, проводившихся вблизи российских границ, натовские корабли и самолеты отрабатывали нанесение тактического ядерного удара по территории нашей страны. Если Запад решится нанести реальный удар, то в зоне поражения, в первую очередь, окажутся главная база Балтийского флота и объекты связи и боевого управления Западного военного округа, считает эксперт.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее предупредили о том, что размещение властями США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению. Это делается с разрешения неядерных европейских государств.

По мнению политического аналитика Павла Шипилина, американцы пытаются обмануть Москву и стравить между собой россиян и европейцев.

"Они (США) озабочены возросшей конкуренцией со стороны ЕС. С другой стороны, американцы озабочены возросшей мощью России. Поэтому пытаются нас дезориентировать – увести наше внимание с правильных целей на периферийные. Но Россия уже заявила, что в случае нанесения удара по нам, ответный удар будет нанесен, в том числе, по штабам", – сказал специалист в эфире радио Sputnik.