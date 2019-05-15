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США получат контроль над югом России с помощью комплекса THAAD

Фото: www.globallookpress.com
Работе американской системы не сможет помешать даже эскадрилья Су-30СМ

США развернут комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD в Румынии, что позволит им почувствовать себя хозяевами на юге России.

Авторы статьи в "Военном обозрении" утверждают, что российские радары не смогут подавить работу встроенного в систему радиолокационного комплекса GBR. Такими образом, это позволит военным США установить полный контроль над воздушным пространством Крыма и Краснодарского края, так как GBR предоставляет THAAD "непаханое поле возможностей" по сканированию.

Отмечается, что помешать работе станции не сможет даже полная эскадрилья крымских Су-30СМ. Несмотря на это сами THAAD рассчитаны на уничтожение гиперзвуковых объектов на высотах более 80—120 км. По этой причине они не смогут защититься от российских межконтинентальных баллистических ракет.

Подвижный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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