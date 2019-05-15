Истребители НАТО будут сопровождать украинцев над Россией

Планируется даже привлечь заправщики

На Украине предложили эскортировать украинские авиалайнеры истребителями НАТО над Россией, так как в Москве могут решиться на "недружественные действия". Предполагается, что сопровождение будут осуществлять самолеты альянса, базирующиеся в Прибалтике и Польше. В том числе это могут быть новейшие F-35.

Как подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью польской газете Kurier Poranny, истребители могут дозаправлять в воздухе KC-130 Hercules или Boeing KC-135 Stratotanker. Цитаты приводит издание Planet Today. Привлечь планируется якобы от 10 до 16 заправщиков.

Информация выглядит крайне странной, так как то, что якобы описывала госпожа Супрун, это масштабная боевая операция с привлечением истребителей и заправщиков. Она стоит огромных денег, и даже сложно представить, во сколько обойдутся билеты украинским пассажирам, которым посчастливится быть сопровождаемыми истребителями НАТО, словно они президенты и премьер-министры.