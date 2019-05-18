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Вашингтон поставил ультиматум закупающимся оружием у Москвы странам

Фото: www.globallookpress.com
Американцы намерены любыми способами остановить распространение военной техники РФ

США приготовили программу финансовой помощи, в которой предлагают деньги странам за отказ покупать российское оружие.

Отмечается, что подобное уже работает в 6 европейских странах. Словакия, к примеру, получила 50 миллионов долларов на вертолеты, Хорватия – $ 25 млн. на БМП. Однако в Вашингтоне хотят завлечь в свою программу как можно больше государств, чтобы не дать развиваться России на рынке, передает Defence One.

"Цель состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам оторваться от цепи поставок, позволяющей российским подрядчикам и обсуживающему персоналу, запасным частям производства РФ попадать на военные базы НАТО", – сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, каждой стране выделят от 50 до 100 миллионов долларов на обновление техники. При этом те, кто продолжат закупать оружие у России, могут столкнуться с жесткими санкциями.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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