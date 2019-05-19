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Турция захотела участвовать в производстве российских С-500

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Первую партию С-400 Анкара получит уже в июле – пора подумать и о новых ЗРК

О сотрудничестве с Россией в разработке новых зенитно-ракетных комплексов заявил турецкий лидер Реджеп Эрдога. Он отметил, что сделка по С-400 завершена – первая поставка запланирована на июль. Учитывая хорошие условия, предложенные Москвой, можно подумать и о дальнейшем сотрудничестве.

"…речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400",

сообщил Эрдоган во время выступления на встрече с молодежью в Стамбуле. Трансляция появилась в эфире телеканала NTV.

Упомянул турецкий лидер и об истребителях F-35. Анкаре уже передали пять самолетов. Сейчас летчики проходят стажировку в США.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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