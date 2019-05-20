У России будет новейший спасатель подлодок

У "Игоря Белоусова" появится компаньон

Для ВМФ РФ построят второй спасатель подлодок проекта 21300 и первый серийный корабль этого типа. Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на свои источники, его заложат в 2020 году.

Кроме того, в этом же году должна открыться опытно-конструкторская работа, в рамках которой создадут отечественный глубоководный водолазный комплекс ГВК-300.

Отсутствие у России достаточного количества современных спасателей подлодок – одна из самых больных тем в военно-морском флоте РФ. На данный момент в эксплуатации находится только один корабль проекта 21300 "Игорь Белоусов", который приписан в порту Владивостока.