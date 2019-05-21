США задавят флотом Россию и Китай

Пентагон "штампует" десятки кораблей

США увеличивают количество боевых кораблей до рекордных 355 единиц. В это же самое время российский флот стремительно отстает от американских ВМС по боевой мощи из-за отсутствия новых кораблей дальней морской зоны.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. Его слова передает ТАСС. Ранее президент Штатов Дональд Трамп предложил крупнейшую программу развития ВМС за последние 20 лет. В Вашингтоне это объясняют действиями России и Китая, которые ставят под сомнение господство США в Мировом океане. В основном, будут закупаться эсминцы типа "Арли Берк" – "рабочие лошадки" американского флота, вооруженные "Томагавками".

Кроме того, США выполняют свой план по строительству новых авианосцев типа "Джеральд Форд", а также готовятся выпускать новейшие стратегические подлодки "Колумбия", которые должны заменить "Огайо". Согласно данным на конец 2018 года, в составе ВМС 284 боевых корабля.