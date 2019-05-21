С-400 отстреляются вместе с "Панцирем"

В ВКС осваивают сетецентрический принцип

Уже ставший легендарным С-400 и неоднозначный "Панцирь", который довольно серьезно потрепала израильская авиация в Сирии, связали единой автоматизированной системой управления. Собственно, так ЗРК и работают в настоящее время в Сирии, но далеко не во всех полках работа налажена должным образом.

Как пишут "Известия", с этого года Минобороны усложнит экзамены для зенитных ракетных частей ВКС, причем это связано именно с усилением полков С-300 и С-400 зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1".

И если раньше на учениях стрельба велась по отдельным мишеням, теперь расчеты разных по типу ЗРК будут действовать сообща. Управление и распределение целей станет производиться по так называемому сетецентрическому принципу, который давно на слуху в России благодаря платформе "Армата".

Вот только "Панцирь-С1", судя по отзывам военных, оказался небезупречным. В ходе эксплуатации выяснилось, что ракеты не соответствуют своим техническим характеристикам. Отчасти по этой причине военные очень рассчитывают на "Панцирь-С2", в котором учтены все недостатки.



Что касается "Панциря-С1", то он останется. В частности, для него разработали специальные недорогие ракеты "Гвозди" для уничтожения беспилотников. Как показал опыт в Сирии, отстреливать их приходится довольно часто.