Легендарный Ту-134 совершил последний полет

"Суперджет" его, похоже, не заменит

Накануне стало известно, что последний находящийся в эксплуатации авиалайнер Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России. Как сообщил "Интерфакс", 20 мая самолет вылетел из Иркутска в город Мирный республики Якутия, взяв на борт 70 пассажиров. Из Мирного "тушка" полетит уже в Новосибирск – в музей авиации и космонавтики.

Ту-134, производившийся с 1964 по 1986 г., считается одним из самых безопасных отечественных самолетов. За ним числится одна катастрофа на 1,1 млн часов полета. Всего было построено 854 самолета различных модификаций. Выпускали Ту-134 на Харьковском авиационном заводе.

В России Ту-134 по идее должен был заменить ближнемагистральный "Суперджет", превосходящий его по дальности полета. Однако в связи с авариями самолета, последней из которых стало недавнее ЧП в Шереметьево, пока самолет "Сухого" даже не приближается к Ту-134 по уровню безопасности.