Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Адмирала Горшкова" преследуют эсминцы США

Фото: mil.ru
Корабли сопровождения увязались за российским фрегатом в районе Гавайских островов

Новейший российский боевой корабль, совершающий дальний поход, привлек пристальное внимание практически всех боеготовых Военно-морских сил США. В Тихом океане американцы организовали для фрегата настоящий эскорт.

С 21 мая за "Адмиралом Горшковым" стал следить американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием типа "Арли Бёрк" "Уэйн Э. Мейер" (USS Wayne E. Meyer). На следующий день к нему присоединился еще один эсминец того же типа "Майкл Мерфи" (USS Michael Murphy).

Помимо боевых кораблей, ВМС США направили для наблюдения за фрегатом проекта 22350 патрульный противолодочный самолет "Посейдон" (Boeing P-8 Poseidon) и даже танкер-заправщик типа "Генри Дж. Кайзер".

Фото: pixabay.com

Судя по количественному соотношению кораблей, командование ВМС США фактически приравнивает один российский корабль к нескольким своим. Такие действия американских военных говорят о высоком уважении и одновременно страхе перед российским оружием, отмечает телеграм-канал "Сводки Арктики".

"Адмирал Горшков", поступивший на вооружение летом прошлого года, входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России. Он впервые отправился в дальний поход.

В состав участвующего в походе отряда кораблей Северного флота, помимо новейшего фрегата, входит спасательный буксир "Николай Чикер" и судно материально-технического обеспечения "Эльбрус". Отмечается, что во время перехода корабли выполнят ряд военно-дипломатических задач.

На Северном флоте анонсировали, что в районе Гавайев экипаж "Адмирала Горшкова" сделает остановку для пополнения запасов от танкера "Кама", который идет с небольшим опережением.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей