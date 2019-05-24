Корабли сопровождения увязались за российским фрегатом в районе Гавайских островов

Новейший российский боевой корабль, совершающий дальний поход, привлек пристальное внимание практически всех боеготовых Военно-морских сил США. В Тихом океане американцы организовали для фрегата настоящий эскорт.



С 21 мая за "Адмиралом Горшковым" стал следить американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием типа "Арли Бёрк" "Уэйн Э. Мейер" (USS Wayne E. Meyer). На следующий день к нему присоединился еще один эсминец того же типа "Майкл Мерфи" (USS Michael Murphy).

Помимо боевых кораблей, ВМС США направили для наблюдения за фрегатом проекта 22350 патрульный противолодочный самолет "Посейдон" (Boeing P-8 Poseidon) и даже танкер-заправщик типа "Генри Дж. Кайзер".

Судя по количественному соотношению кораблей, командование ВМС США фактически приравнивает один российский корабль к нескольким своим. Такие действия американских военных говорят о высоком уважении и одновременно страхе перед российским оружием, отмечает телеграм-канал "Сводки Арктики".

"Адмирал Горшков", поступивший на вооружение летом прошлого года, входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России. Он впервые отправился в дальний поход.

В состав участвующего в походе отряда кораблей Северного флота, помимо новейшего фрегата, входит спасательный буксир "Николай Чикер" и судно материально-технического обеспечения "Эльбрус". Отмечается, что во время перехода корабли выполнят ряд военно-дипломатических задач.

На Северном флоте анонсировали, что в районе Гавайев экипаж "Адмирала Горшкова" сделает остановку для пополнения запасов от танкера "Кама", который идет с небольшим опережением.