Японцы разозлились из-за масштабных празднований Дня Победы в России

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Празднование в России Дня Победы вызывает у Японии только раздражение и "некий дискомфорт". Об этом рассказал японский журналист Юити Онода в газете Sankei Shimbun.
По его словам, у Москвы и Токио разное отношение ко Второй мировой войне.
"В Японии 15 августа (День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское "праздничное настроение" вызывает некий дискомфорт",
– написал журналист.
Он считает, что в России якобы "мало опор для народной сплоченности" и праздник позволяет создать атмосферу "национального престижа". При этом о торжествах в этот день в других государствах Онода предпочел не говорить.
Япония принимала участие во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии, отметившись военными преступлениями в оккупированных ею странах Азии.
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