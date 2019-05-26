Японцы разозлились из-за масштабных празднований Дня Победы в России

В Стране восходящего солнца по другому относятся к результатам Второй мировой войны

Празднование в России Дня Победы вызывает у Японии только раздражение и "некий дискомфорт". Об этом рассказал японский журналист Юити Онода в газете Sankei Shimbun.

По его словам, у Москвы и Токио разное отношение ко Второй мировой войне.

"В Японии 15 августа (День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское "праздничное настроение" вызывает некий дискомфорт",

– написал журналист.

Он считает, что в России якобы "мало опор для народной сплоченности" и праздник позволяет создать атмосферу "национального престижа". При этом о торжествах в этот день в других государствах Онода предпочел не говорить.

Япония принимала участие во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии, отметившись военными преступлениями в оккупированных ею странах Азии.