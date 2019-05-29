Рассекречен будущий полет "Охотника"

Беспилотник полетит по специальной программе

Стали известны подробности первого полета российского тяжелого беспилотника "Охотник", выполненного по схеме "летающее крыло". Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, полет состоится в июле или августе на территории аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

По данным источника, эксперимент займет несколько десятков минут. Пока "Охотник" делал лишь подскоки, отрываясь от взлетно-посадочной полосы, поэтому летные испытания станут важнейшим этапом в подготовке этой машины для ВКС.

Полет будет полностью автономным в соответствии с полетным заданием, заложенным в бортовой компьютер. Однако в случае необходимости задание будут корректировать с земли.

Характеристики "Охотника" пока засекречены, но, исходя из открытых данных, он развивает скорость около 1 тыс. км/ч и оснащен двигателем семейства АЛ-31Ф. Дальность предположительно составит 3-6 тыс. километров.

Предполагается, что БПЛА будет действовать в том числе вместе с истребителями Су-57 – часть оборудования для беспилотника уже тестировалась на самолете. "Охотник" сможет прятать боеприпасы во внутренний отсек и, по задумке разработчиков, будет ускользать от радаров противника. Правда, пока западные эксперты находят прототип недоработанным. В частности, у него слишком сильно выпирают и сопло двигателя, и много других деталей, нарушая стелс-технологию. "Охотника" покажут на "Армии-2019".