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"Охотник" станет главным хитом "Армии"

Фото: fighter_bomber/Instagram
Тяжелый беспилотник покажут широкой публике

Загадочный российский стелс-беспилотник "Охотник", взбудораживший своими снимками зимой всех – от "диванных экспертов" до военных обозревателей, покажут на ежегодном форуме "Армия-2019. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны.

Исходя из открытых данным, прототип БПЛА пока проходит испытания. В частности, часть его оборудования тестируется на Су-57. Сам аппарат уже выполнял рулежку на взлетно-посадочной полосе и уже заходил на взлет. Ожидается, что первый полет "Охотник" совершит в этом году.

БПЛА уже заслужил лестные отзывы за рубежом, однако военные эксперты отметили незаконченность прототипа и предположили, что машина еще будет дорабатываться. В частности, у БПЛА плохо скрыт двигатель.

Фото: commons.wikimedia.orgКроме "Охотника" из новинок покажут ЗРК С-350, который недавно ушел в серию, а также самоходную артиллерийскую установку для десантников "Лотос" и самоходный 82-мм миномет 2С41 "Дрок". А вот ЗРПК "Панцирь-СМ" на базе "Торнадо" заслуживает особого внимания, особенно после того, как в "Панцирь С1" нашли недостатки – в новом ЗРПК должны все учесть.

Впечатлит посетителей и транспортно-десантный вертолет Ми-38Т,  который впервые продемонстрировали на HeliRussia-2019  в мае.

Александр ИЛЬИН
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